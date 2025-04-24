ترامب: ناقشنا مع الجانب الصيني الرسوم الجمركية والتجارة بين البلدين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس: اجتمعنا مع الصينيين صباح اليوم بشأن التجارة وسنبحث مع رئيس الوزراء النرويجي مسألة التجارة وقضايا أخرى.

اجتماع أمريكي صيني لبحث الرسوم الجمركية

يأتي ذلك في خضم الحرب التجارية التي اندلعت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية الرسوم الجمركية التي طبقها الرئيس الأمريكي ترامب.

وأمس الأربعاء، قال دترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار يوميا وكانت الدول تنهبنا.

و تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين في بعض الحالات بأكثر من النصف.

وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وحتي الان ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.