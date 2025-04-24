وفاءً لزوجها الراحل، محافظ المنيا يستقبل عجوزا تتبرع بأرض لبناء وحدة صحية للأهالي

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، السيدة انشراح ماضي عراقي محمد، البالغة من العمر 90 عامًا من أهالي قرية العوام التابعة لمجلس الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان – مركز المنيا، والتي تبرعت بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط أرض مبانٍ من أملاكها الخاصة؛ لإقامة وحدة صحية تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة ووفاءً لزوجها وابنها الراحلين.

وخلال اللقاء أوضحت انشراح أنها حضرت للقاء المحافظ لعلمها بجديته في تنفيذ أي أمر خدمي وخاصة إنجازاته التي يشهد بها الجميع، مؤكدة أن ثقتها كاملة في قدرة المحافظ على تلبية طلبها بشكل جدي وعاجل لخدمة الأهالى.

حضر اللقاء مع السيدة انشراح كل من؛ حفيدها، والنائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، حيث قدّم المحافظ الشكر والتقدير للمواطنة على مبادرتها الإنسانية والوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج المشرفة تعكس روح الانتماء وحب الوطن، وتُعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة الصحية المزمع إنشاؤها ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم بالقرب من أماكن إقامتهم، ضمن جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

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