عقل الفقيه الذي أحرج عدل القاضي!

نقول إن أهل الفقه منقسمون إلى مدرستين لا ثالث لهما.. الأولي مدرسة النقل والثانية مدرسة العقل.. الأولي -بتبسيط- الأحكام عندها واضحة في مصادر الإسلام ولا تحتاج للاجتهاد، والثانية تفكر وتجتهد في فهم الآيات القرآنية وفي فهم ومعرفة صحة الأحاديث الشريفة..

ثم تأتي عملية بحث تطابق الحكم القرآني مع الحكم النبوي الشريف أو تعارضها لتبدأ عملية البحث عن مدى صحة الحديث أو ضعفه.. ولذلك في عهد الإمام أبي حنيفة أي تقريبا بعد قرن من الهجرة النبوية الشريفة سميت المدرسة الأولي مدرسة أهل الحديث وسميت المدرسة الثانية مدرسة الرأي!



وواحدة من الحوادث التي تبرز الخلاف بين المدرستين -وهي كثيرة جدا- حادثة حكم القاضي إبن أبي ليلي علي السيدة -بتبسيط بعيدا عن الصياغة القديمة الصعبة علي الكثيرين- المجذوبة التي ضايقها أحد المواطنين فقامت بسبه.. وقالت "يا إبن الزانيين" تقصد أبواه معا.. جاءوا بها إلى القاضي ابن أبي ليلي الذي سألها فاعترفت فحكم في سعي لإنصاف الرجل الذي تم سبه بتطبيق حد القذف عليها مرتين وفي المسجد.. مرة قصاصا لأم الرجل ومرة قصاصا لأبيه..



جاء الخبر لأبي حنيفة.. الذي ليس فقط إبن مدرسة العقل (الرأي) فحسب بل هو مؤسسها ورائدها الأول والذي وصفه الضمير الجمعي للأمة ب الإمام الأعظم لينتقد الحكم ويحدد سبعة أخطاء به -حتة واحدة- فقال:

بنى الحكم على إقرار المعتوهة وإقرارها هدر.. وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة.. وأقام عليها حدَّين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد، وأقام حدَّين معا ومن إجتمع عليه حدَّان لا يوالى بينهما، ولكن يضرب (ينفذ) أحدهما ثم يُترك حتى يبرأ (يتعافي) ثم يقام الآخر..

وأقام الحد في المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد وضربها قائمة (واقفة) وإنما تُضرب المرأة قاعدة.. وضربها لا بحضرة وليها (رجل من أهلها) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها سترها!



انتهت الرواية لنتأكد أن العقل -يا جماعة- هو كل شيء.. ليس فقط في الوصول إلى الفهم الصحيح لأحكام الله تعالى.. بل وإلى الإيمان بالله تعالى ذاته.. تجلت قدرته سبحانه وتعالي!

وإلى مدرسة العقل والرأي ننحاز.. وسننحاز! وللحديث بقية في القادم من الأيام.

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