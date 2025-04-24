صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة

أعلنت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الصندوق يلاحظ تزايد مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

صندوق النقد الدولي: تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي





وذكرت جورجيفا، في حديثها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم ضمن فعاليات الدورة الربيعية للهيئتين الحاكمتين لـ صندوق النقد والبنك الدولي: "عندما ننظر إلى البيانات، نرى أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى 37%، لكننا لم نصل إلى مرحلة الركود بعد".



وأضافت: "لم نصل إلى مرحلة الركود لا في سوق العمل ولا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا نشهد انخفاضا حادا في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى قيم سلبية".

وتابعت: توقعنا سابقا نمو الاقتصاد الأمريكي النشط بنسبة 2.7% هذا العام. وفي الواقع خفضنا توقعاتنا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يعد هذا أكبر تخفيض لدينا، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 1.8% لهذا العام. لكننا نرى عوامل كافية تسمح للولايات المتحدة بالمضي قدما.

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