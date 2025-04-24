محافظ شمال سيناء: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء

أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

محافظ شمال سيناء في العيد القومي الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء

وأعلن المحافظ في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، عن التكامل والتعاون بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنمية وتعمير سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لم تأخذ حظها من التنمية والتعمير إلا في عهد الرئيس السيسي.

وأشار المحافظ إلي قيام الدولة بضخ مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بسيناء وربطها بمحافظات الجمهورية، عن طريق شبكة من الأنفاق والمحاور والطرق، بجانب إقامة مشروعات البنية التحتية، إضافة للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في مختلف القطاعات.

وقال المحافظ إن زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون إلى مدينة العريش مثلت حدثًا تاريخيًا كبيرًا، له دلالات سياسية واقتصادية كبيرة ولها مردود كبير على أبناء شمال سيناء، مؤكدًا على أن أبناء محافظة شمال سيناء شعروا بسعادة غامرة بوجود الرئيس في العريش، حيث لم يسبق أن زار شمال سيناء أي رئيس، باستثناء الرئيس السوداني ورئيس دولة الإمارات.

أضاف المحافظ أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا تهجير للفلسطينيين وتصفية القضية، وأن مصر وضعت خطة لإعادة إعمار غزة دون اللجوء الي تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلي أن وقف اطلاق النار تضمن عدة محاور منها تبادل الأسري وهو ما يندرج ضمن اختصاص الجهات الأمنية، ثم الشق التنفيذي الذي يتعلق بالمحافظة،ويشمل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين الفلسطينيين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية المرتبطة بذلك، لافتًا إلي أن المرحلة الأولى من الخطة قد تم تنفيذها بالكامل، فيما توقفت حاليًا جميع الإجراءات المتعلقة بالمرحلتين التاليتين، مشيرًا إلى أن التفاوض ما يزال جاريًا بشأنهما.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الخطة لا تضعها المحافظة بشكل منفرد، بل إن المحافظة جهة تنفيذية تعمل في إطار منظومة دولة شاملة، حيث توجد غرفة أزمة مركزية على مستوى الدولة، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والقطاعات والجهات الأمنية، وتتابع تفاصيل الأزمة بدقة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على المستويات السياسية والإعلامية، مشيرًا الي أنه عندما تأتي التعليمات والخطط من الدولة، نقوم بتنفيذها سواء من خلال ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي أو عبر المنافذ البرية، لكن في الوقت الراهن، كل المسارات متوقفة تمامًا، سواء ما يتعلق بملف الأسرى أو دخول المساعدات الإنسانية أو استقبال المصابين، نتيجة استمرار الأعمال القتالية، مشيرًا الي قيام مصر بضغوط كبيرة في شتي الاتجاهات لوقف الحرب علي غزة وإدخال المساعدات واستقبال الجرحي الفلسطينيين وإعادة اعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

أوضح المحافظ، أن سيناء شهدت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تنموية وخدمية كبيرة، من بينها إنشاء 17 تجمعا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيها لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، حيث حصلت كل أسرة على منزل و5 أفدنة للزراعة، إذ يعد كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، ويضم أراض زراعية مجهزة ومنزل وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

ولفت المحافظ الى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 مليون نسمة، مؤكدا أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق إقامة 13 تجمعا للتنمية المتكاملة في وسط سيناء عن طريق جهاز تعمير سيناء بتكلفة بلغت 75 مليون جنيها، علاوة على قرار السيد الرئيس بإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة في وسط سيناء على مساحة 78 ألف فدانًا، بجانب وجود منطقة حرفية بالعريش تضم 47 ورشة مجهزة بالمعدات والأجهزة.

أكد المحافظ طرح عدد 922 وحدة سكنية على المنتفعين بمدينة رفح الجديدة، ضمن الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى، لافتًا إلي طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولي لعدد 688 وحدة سكنية وعدد 234 وحدة سكنية المتبقية من طرح الأسبقية الأولي من مدينة رفح الجديدة، لجميع أبناء شمال سيناء مع أسبقية لأهالي رفح والشيخ زويد، فضلًا عن تخصيص نسبة 10% لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لأسر الشهداء والمصابين، وذلك في اطار سعى الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير السكن الملائم لأهالي رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها ورغبة من الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الغالية، معلنًا عن تسكين 411 أسرة برفح الجديدة.

أضاف المحافظ، أن الدولة اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة حيث تقرر إنشاء مدينة رفح الجديدة على ثلاثة مراحل، معلنًا عن طرح المرحلة الثانية من الأسبقية الأولي لعدد688 وحدة سكنية وعدد 234 وحدة سكنية متبقية من طرح الأسبقية الأولي، وكذا الوحدات التي لم يستكمل الفائزين بها إجراءات التعاقد، اذ يتم تخصيص وحدة سكنية لكل فائز بالقرعة كاملة المرافق والتجهيزات، حيث أن كل وحدة سكنية عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 متر مربع، لافتًا الي أن سعر الوحدة السكنية يبدأ من 751 ألف جنيه إلي 936 ألف جنيه حسب نسب التميز.

وردًا على من يدعون ان مدينة رفح الجديدة أنشئت لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، قال المحافظ" أن كل ما يشاع مجرد ادعاءات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، ومدينة رفح الجديدة للمصريين ولا صحة لتهجير الفلسطينيين الي مدينة رفح الجديدة".

وقال المحافظ أنه يجري توصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء،مشيرا إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه تم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

وأضاف المحافظ أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، حيث تم تطوير مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية وتنفيذ عدد من الإنشاءات بالمستشفي، واستحداث وحدات جديدة لخدمة المواطن السيناوي بدلا من مشقة السفر للعلاج في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، فضلًا عن انشاء وتطوير عدد من وحدات الرعاية الأساسية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

لفت المحافظ الي أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات والتي تهم قطاع كبير من المواطنين من بينها توفير مياه الشرب، حيث تبذل المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات جهودا كبيرة في هذا الملف حتى تصل المياه باستمرار ودون انقطاع الي كل منزل بشمال سيناء، بجانب ملف القمامة، مؤكدًا على تنفيذ عدد من المبادرات لنظافة الشوارع بهدف إظهار الوجه الحضاري لشوارع مدن، أحياء وقرى شمال سيناء عن طريق النظافة.

أعلن المحافظ عن البدء في أعمال تطوير وإنشاء كورنيش العريش، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عقب زيارة فخامة الرئيس لمدينة العريش وتنفيذا لتوجيهاته، لافتا الي أن المشروع يشمل إنشاء ممشى سياحي مجهز بكافة الخدمات، وأعمال إنارة متطورة، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار، وكافتيريات، وبرجولات لخدمة المواطنين، حيث يهدف المشروع إلى تحويل الكورنيش إلى متنفس حضاري وسياحي لأهالي سيناء، ووجهة جاذبة للزوار، ضمن رؤية الدولة لتطوير المدن الحدودية، ودمجها في خطط التنمية المستدامة.

أشار المحافظ الي دخول المحافظة بوابة التحول الرقمي وانتهاء التعامل الورقي بمختلف بجميع الخدمات الحكومية التي تقدمها المحافظة للمواطن السيناوي، حيث أن الخدمات الحكومية تقتصر على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة لمنع التواصل المباشر بين المواطن والموظف المسئول عن أداء الخدمة لسرعة أداء الخدمات الحكومية للمواطنين..

ووجه المحافظ التحية للسيد الرئيس على التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأبناء سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتنفيذ مشروعات تنموية، كما وجه التحية للسيد رئيس مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات على الدعم المتواصل للمحافظة، الى جانب توجيه التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية على الجهود المبذولة في عودة الاستقرار والهدوء إلي المحافظة.

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