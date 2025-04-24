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حوادث

مصرع شاب في حادث سير على طريق الصعيد الزراعي بالمنيا

مصرع شاب في حادث
مصرع شاب في حادث سير على طريق الصعيد

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، اليوم الخميس، صدمته سيارة، بطريق الصعيد الزراعي مصر/ أسوان، امام قرية سفاي بمركز ابوقرقاص، في محافظة المنيا، وفرت هاربه – تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى ابوقرقاص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع «ع، م، ج»، 23 سنة، مقيم بقرية سفاي، بمركز أبو قرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة..

وجاري البحث عن السيارة الهاربة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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الصعيد الزراعي بالمنيا طريق حادث سير حادث قرية سفاي بمركز ابوقرقاص

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