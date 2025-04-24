تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل من البحر اليوسفي أمام إحدى قرى سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك بعد ساعات من العثور على جثمان والده.

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا بعد ساعات من العثور على والده

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق شخص ونجله في البحر اليوسفي، تحديدًا أمام قرية حسن باشا التابعة لمركز سمالوط.

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثمان الأب، الذي يُدعى "علي.خ"، أمس، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمان نجله "زياد.خ" منذ قليل.

وكشف شهود عيان أن الحادث وقع بعد أن انزلق قدم الطفل في البحر، فسقط، مما دفع الأب للغوص في المياه لإنقاذه، لكنهما غرقا معًا.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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