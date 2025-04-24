الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا

انتشال جثمان طفل
انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل من البحر اليوسفي أمام إحدى قرى سمالوط شمال محافظة المنيا، وذلك بعد ساعات من العثور على جثمان والده.

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا بعد ساعات من العثور على والده

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق شخص ونجله في البحر اليوسفي، تحديدًا أمام قرية حسن باشا التابعة لمركز سمالوط.

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثمان الأب، الذي يُدعى "علي.خ"، أمس، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثمان نجله "زياد.خ" منذ قليل.

 

وكشف شهود عيان أن الحادث وقع بعد أن انزلق قدم الطفل في البحر، فسقط، مما دفع الأب للغوص في المياه لإنقاذه، لكنهما غرقا معًا.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الإنقاذ النهرى المنيا جثمان طفل من البحر اليوسفي غرق في البحر اليوسفي بالمنيا المنيا اليوم

مواد متعلقة

ضبط سيارة "بيك أب" تحمل 28 عاملا في المنيا

هربا من الحر إلى الموت، غرق أب ونجله في البحر اليوسفي بالمنيا

إخماد حريق داخل أشجار نخيل بمستشفى الأمراض الجلدية بالمنيا

شون وصوامع المنيا تستقبل 25845 طنًا من القمح ضمن موسم حصاد 2025

بالأرقام، تعرف على كميات القمح المُوردة لشون المنيا (صور)

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق قبل شم النسيم

قبل الشراء واحتفالات شم النسيم، إزاي تميز بين الفسيخ الفاسد والصالح للأكل (صور)

منها المجاني وبعضها بأسعار رمزية، 7 أماكن ممتعة لقضاء أعياد الربيع في المنيا
ads

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية