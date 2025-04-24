صديقة للبيئة، ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش فجر اليوم الخميس سفينة الحاويات الصديقة للبيئة CMA CGM SALAMANQUE والتي بدأ تشغيلها مؤخرا في عام 2024 من خلال شركة CMA CGM العالمية لتعمل بالغاز الطبيعي المسال للحد من الانبعاثات البيئية في صناعة النقل البحري ومواكبة المعايير البيئية العالمية والمبادرات الخضراء.

يذكر أن السفينة CMA CGM SALAMANQUE الحاملة للعلم المالطي برقم التسجيل IMO 9961348 رست على أرصفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والتي تعد من أحدث وأكبر المحطات التخصصية في مصر والتي افتتحها رئيس الجمهورية في عام 2023 بطاقه استيعابيه تتجاوز 1.5 حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف وحدة رورو.

ويعد استقبال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتلك السفينة التي يصل غاطسها الى 9.4 م وطولها 205 أمتار تقريبا وتعمل بالغاز الطبيعي دون انبعاثات ملوثة للبيئة هو جزء من رؤيه ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء أخضر والمحافظة على الاستدامة البيئية المتوافقة مع المبادرات الخضراء الوطنية المصرية خاصة وأن هيئة ميناء الإسكندرية قد اتخذت العديد من الخطوات في صدد التحول إلى ميناء أخضر من أبرزها التحكم في الانبعاثات الحرارية والكربونية وتطبيق مبادرات متعددة مثل منظومة تزويد السفن بالطاقة النظيفة من على الأرصفة OPS ومنظومة JIT ونظم متقدمة للتخلص من المخلفات الصلبة والعائمة الناتج عن السفن

كما حرصت الهيئة على توفير وحدات كشط متعددة ولنشات مسطح مائي بين أسطول الميناء من الوحدات البحرية وآخرهما 2 لنش مسطح مائي تم التعاقد مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لانشائهما في الربع الأول من عام 2024 ومن المخطط استلامهم في عام 2028 لينضموا إلى اسطول الميناء من الوحدات البحرية.

بالإضافة إلى حواجز مطاطية لاحتواء التسربات أن حدثت ومعامل بيئيه كيميائية متقدمة وغيرها من الإجراءات التي تدعم رؤيه الدولة في أن يكون ميناء الإسكندرية ميناء أخضر صديق للبيئة.

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