"البترول" تجري زيارة ميدانية لعدة مواقع تعدينية بالصحراء الشرقية

كشف المهندس كريم بدوي وزير البترول، عن الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي يذخر بها قطاع التعدين في مصر والتي يدعمها برنامج الحكومة والذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.

وفي إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق انطلاقة بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج القومي، وعلى خلفية اللقاء الأخير الذي جمع بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ووفد شركة "باريك جولد" العالمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أجرى وفد الشركة زيارة ميدانية امتدت لعدة أيام للمواقع التعدينية المختلفة بالصحراء الشرقية بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، بدأت الزيارة بالوصول إلى مدينة الشلاتين، ثم الانطلاق إلى وادى العلاقى لبحث تواجدات خام الذهب بعروق المرو ونطاقات التحول المصاحبة. وشملت الجولة منجم إيقات، لمتابعة عمليات التشغيل ودراسة التراكيب الجيولوجية المؤثرة، ومنجم أم الطيور الأثري، لمعاينة شواهد الخام وتقييم إمكانات الاستثمار، وكذلك مناطق بيتام وأم شوشوبة وسيجع ووادي مرة وحيمور ومنجم أم جرايات وعنجات وأبو فاس ووادي أم ريلان والعطشان.

امكانيات واعدة لمواقع مصر التعدينية



وخلال الزيارة، عبّر الوفد عن إعجابه بالإمكانات الواعدة للعديد من المواقع، وتم جمع عدة عينات ممثّلة لإجراء الدراسات المعملية التفصيلية، وتأتي هذه الزيارة الهامة تعزيزًا للتعاون بين شركة "باريك جولد" العالمية ووزارة البترول والثروة المعدنية، تمهيدًا لبدء الشركة لأعمال الاستكشاف لمناطق تعدين واعدة.

جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين

شدد الوزير، على اهتمام قطاع التعدين المصري ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتًا في هذا الصدد بأنه سوف يتم الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر .

كما أوضح المهندس كريم بدوي أنه يجري العمل علي وضع استراتيجية للقيمة المضافة والصناعات التعدينية، وأخرى لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين .

الاستفادة من المعادن الحرجة في دعم التحول الطاقي

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام والاستفادة من المعادن الحرجة في دعم جهود التحول الطاقي لافتاَ إلى أن الطلب على المعادن الحرجة يشهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة. وأوضح أن إنتاج هذه المعادن يكتنفه عدد من التحديات البيئية والاجتماعية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قطاع التعدين المصري يعمل على تعزيز التعاون مع مختلف أطراف صناعة التعدين لتطوير استراتيجيات من شأنها أن تسهم في تعزيز التوريد المسئول والإنتاج المستدام للمعادن الحرجة.

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