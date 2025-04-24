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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن أفلام ولجنة تحكيم مسابقة الذكاء الاصطناعي

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أسماء الأفلام المشاركة في مسابقة الذكاء الاصطناعي في النسخة الحادية عشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

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وتضم لجنة تحكيم أفلام مسابقة الذكاء الاصطناعي، كلًا من؛ المخرج والمونتير يوحنا ناجي، وصانع الأفلام والفنان البصري إسلام كمال والمخرجة والكاتبة دينا عبد السلام.


وتنافس في قائمة أفلام الذكاء الاصطناعي 13 فيلما من مصر وتونس وأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية وهي فيلم "خارج هنا" من تونس ومدته 6 دقائق، إخراج رفيق عمراني من إنتاج 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.

 

وفيلم "الصالون" من المغرب وفرنسا ومدته 4 دقائق، من إخراج مريم موزول، إنتاج عام 2025، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وفيلم "الحضارة: النسخة التجريبية" من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج أمل عسكر وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.


وفيلم "حوارات منسيّة" من النرويج ومدته 10 دقائق، للمخرج إيسان ماهر، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وفيلم "مأساة ليو" من مصر ومدته 3 دقائق، من إخراج مارك حنين وإنتاج عام  2025 ويعرض عالميا لأول مرة.


ومن كوسوفو يشارك فيلم Remember 2 human من إخراج دوريم كلايقي وهو إنتاج 2023 ويعرض للمرة الأولي في أفريقيا.


 - فيلم "لقتلهم جميعا" من الجزائر ومدته 59 ثانية، للمخرج مراد حمله، وإنتاج 2024 ويعرض للمرة الأولي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.


- فيلم "القصر" من مصر ومدته 5 دقائق، للمخرج سيف عبد الله وإنتاج 2025 ويعرض للمرة الأولى عالميا.


 - فيلم "الهجرة" من الولايات المتحدة الأمريكية ومدته دقيقتان، للمخرج جيريمي هيغينز وإنتاج عام 2025 ويعرض عالميا للمرة الأولي.


 - فيلم " الأسطورة" من إسبانيا ومدته دقيقتان من إخراج هيلاريو أباد، إستيبان دياز، خافي ليريا وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.


 - فيلم "الكثير من أجل قطعة من السماء الزرقاء" من إنتاج فرنسا، ومدته 3 دقائق، وإخراج ستوديو أنڤيل وإنتاج 2023 ويعرض في مصر للمرة الأولى.


 - فيلم "هذيان" من ومدته 4 دقائق من اسبانيا، وإخراج يزا فوكو وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر للمرة الأولى.


- فيلم the burger king  من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إخراج ديفيد مان ويعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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مهرجان الإسكندرية الذكاء الاصطناعي الكاتبة دينا عبد السلام

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