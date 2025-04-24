الخميس 24 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية إيطاليا يعلن دعم بلاده الكامل للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أنطونيو تايانى، وزير
أنطونيو تايانى، وزير الخارجية إيطاليا

أكد أنطونيو تايانى، وزير الخارجية إيطاليا، على الدعم الإيطالي الكامل للوساطة المصرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إعادة إعمار غزة وتحقيق السلام

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، أن بلاده مستعدة لبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في غزة.

نعمل على أن تكون فلسطين دولة معترفا بها

وشدد على الجهود المصرية الإيطالية مستمرة لإعادة إعمار غزة وتحقيق السلام، مركزًا على أن بلاده تعمل على أن تكون فلسطين دولة معترفا بها.

وأوضح أن التصعيد في البحر الأحمر يكبد دول المنطقة خسائر كبيرة.

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وقف اطلاق النار غزة بدر عبد العاطي فلسطين البحر الأحمر

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