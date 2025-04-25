الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز أمام جلسات النواب، تعرف عليها

البحث عن البترول،
البحث عن البترول، فيتو

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية

وتشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

البحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس

كما يناقش النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

 

البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

 

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

 

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب في جلسة الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول النواب مجلس النواب الحكومة الغاز وزير البترول الثروة المعدنية البحث عن البترول

مواد متعلقة

رئيس هيئة البترول يوقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز لتطوير حوكمة السلامة والصحة المهنية

البترول البحرية تركب جاكت منصة WEB Offshore بحقل غرب البرلس في إدكو

تفاصيل مشروع قانون البحث عن البترول بشرق الأبيض بالصحراء الغربية

وزير البترول يناقش مع إكسون موبيل تكثيف جهود البحث عن الغاز الطبيعي
ads

الأكثر قراءة

البطولة مكتوبة باسم الأهلي واحذر، نصيحة نجم زملكاوي لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتحذر من هذه الظاهرة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

ريم مصطفى ترد على شائعة زواجها بـ محمد صلاح وتوجه رسالة لأم مكة (فيديو)

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025

من اليوم الأول إلى الـ 20، تفاصيل مسودة اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

لعنة شاكيرا، بيكيه ينفصل عن صديقته الجديدة بعد خيانتها مع "حمراء الشعر" (صور)

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية