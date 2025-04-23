الأربعاء 23 أبريل 2025
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رئيس هيئة البترول يوقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز لتطوير حوكمة السلامة والصحة المهنية

رئيس هيئة البترول
رئيس هيئة البترول يوقع مذكرة تفاهم مع بيكر هيوز

 وقع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة بيكرهيوز  لتطوير إطار الحوكمة المتكامل للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال برنامج تدريبي لرفع كفاءة الأداء البشرى والتنظيمى (LHOP) بما يتضمن فاعلية وأمن جميع ممارسات السلامة والصحة المهنية والبيئة وسلامة العمليات والاستدامة بالإضافة الي الدروس المستفادة من الحوادث وكيفية تجنبها بنظام مماثل لما يتم تطبيقه في الشركات العالمية.

 

المذكرة تهدف إلي توفير بيئة عمل امنه وتساهم في الحفاظ علي البيئة 

 

 وأكد عبدالكريم أن توقيع المذكرة يأتى فى إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على البيئة وحمايتها وسلامة وصحة العاملين بها والمتعاملين معها طبقًا للقوانين والأنظمة وأصول الممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة بما يضمن التحسين المستمر وأمان المنشآت والمعدات والمهمات وضرورة الاستفادة من الشراكات والتعاون مع الشركات العالمية فى نقل الخبرات والممارسات التى من شأنها تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات.


وقع على المذكرة المهندس عمرو إسماعيل مديرعام شركة بيكرهيوزمصر، بحضور كل من الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومن شركة بيكر هيوز المهندس أحمد عزام مدير العمليات والمهندس محمد عبد الجليل المديرالإقليمي لشمال أفريقيا للسلامة والصحة المهنية والبيئة ومن هيئة البترول المهندس محمود النجار مديرعام السلامة والكيميائى مصطفى عبيد مدير عام مساعد السلامة.


كما  يهدف البرنامج التدريبى "القيادة فى الأداء البشرى والتنظيمى (LHOP) كنهج علمى وعملى يؤدى إلى فهم العوامل الكامنة فى إدارة العمليات، وتحليل العمل لتحديد مكامن الخطر قبل وقوع الحوادث، وتعزيز بيئة عمل آمنة تشجع على فهم الأخطاء والإبلاغ والتعامل الفورى معها والتعلم منها، وتطوير مهارات التحقيق فى الحوادث باستخدام الأدوات فى برنامج LHOP.

 رفع كفاءة وتدريب كوادر شركات هيئة البترول على الأداء البشرى

 ويتضمن نطاق العمل، رفع كفاءة وتدريب كوادر شركات هيئة البترول على الأداء البشرى والتنظيمى للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للمساعدة فى تطبيق المراقبة الفورية والتحليلات التنبؤية والرؤى المستندة إلى التعامل مع الظروف المحيطة حيث يتم تقديم تدريبات متخصصة وورش عمل لتبادل المعرفة حول الأداء البشرى والتنظيمى للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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