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ضبط سيارة "بيك أب" تحمل 28 عاملا في المنيا

ضبط سيارة بيك أب
ضبط سيارة "بيك أب" تحمل 28 عاملا في المنيا

تمكنت إدارة مرور المنيا من ضبط سيارة ربع نقل "بيك أب" تُقل 28 عاملًا زراعيًا بطريقة مخالفة وخطرة، وذلك أثناء توجهها إلى إحدى المزارع، شمالي مدخل مركز أبوقرقاص، ضمن حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة لقرارات تنظيم النقل. 

ضبط سيارة ربع تُقل 28 عاملًا زراعيًا  في المنيا

السيارة التي كانت تحمل العمال على الأجزاء الخارجية منها، تبين أنها تعمل دون ترخيص منذ أكثر من عامين، انتهى أخر ترخيص لها في مطلع أبريل 2023، كما أظهر الفحص الفني الأولي أنها غير مستوفاة لاشتراطات الأمن والمتانة اللازمة لنقل المواطنين وذات إطارات قديمة غير آمنة. 

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إدارة مرور المنيا سيارة ربع نقل بيك اب مدخل مركز أبوقرقاص

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