محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود النظافة والإسراع بتنفيذ مشروعات التطوير بالحوامدية

أجرى الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية موسعة بمدينة الحوامدية، اليوم الخميس، لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات والوقوف على جودة الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

وخلال جولته، أكد نائب المحافظ على الأهمية القصوى لاستمرار وتيرة العمل في رفع مستوى النظافة بكافة أنحاء الحوامدية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

كما حرص الشهابي على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين للاستماع إلى أبرز المشكلات والاحتياجات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مؤكدًا حرص المحافظة على دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تفقد نائب محافظ الجيزة ميدانيًا سير العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بمدينة الحوامدية، والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وشملت الجولة تفقد أعمال رصف طبقة الأسفلت بشارعي النصر والجيش، حيث شدد الدكتور الشهابي على ضرورة التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة وتلافي أية ملاحظات فنية لضمان الانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.



وعقب الجولة الميدانية، عقد الشهابي اجتماعًا مهمًا مع هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ونائبي رئيس المدينة، نبيل قدري ورفعت حافظ، بالإضافة إلى سكرتير عام المدينة، وتناول الاجتماع متابعة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وهما من الملفات ذات الأولوية القصوى للمحافظة.



وخلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات إنجاز معاملات التصالح وتقنين الأراضي، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إنهاء هذه الإجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

رافق نائب المحافظ في جولته التفقدية رئيس مدينة الحوامدية ونائبيه، وذلك في إطار حرص المحافظة على المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

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