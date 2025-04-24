من مواليد أبريل، رحلة فيفي عبده من الضرب بالكرباج إلى أيقونة للرقص الشرقي

تعد الراقصة فيفي عبده واحدة من أبرز النجوم مواليد شهر أبريل، وهي واحدة من أبرز أيقونات الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي.

طفولة فيفي عبده

ولدت الفنانة فيفي عبده يوم ٢٦ أبريل عام ١٩٥٣ بقرية في محافظة المنوفية لأب يعمل صول بالشرطة، أما والدتها فكانت قاسية كما وصفتها فيفي في أحد اللقاءات الإعلامية: “كانت بتضربنا بالكرباج، ولو واحدة عملت غلطة تضرب الخمسة.. بس كانت بتربي كويس.

بدأت رحلة فيفي عبده الفنية بهروب درامي من منزل العائلة وهي في عمر 12 سنة فقط، واندلعت الشرارة الأولى حينما ذهبت فيفي مع إحدى معارفها إلى السينما للمرة الأولى في حياتها وهناك رأت البنات بترقص على أغنية (طلعت يا محلى نورها)، ودخلت فيفي في حالة انبهار بالسينما جعلتها تتمنى ألا تعود للمنزل.

وحينما عادت من السينما استقبلتها والدتها بـ”علقة جامدة”، كما وصفتها فيفي في لقاء إعلامي سابق لها، ما دفعها للهرب إلى منزل خالها، الذي اشتكت له ضرب والدتها لها وطلبت منه السماح لها بالخروج مع صديقتها تلك ولكنه بدوره رفض الفكرة.

وبعد أيام ظهرت تلك الفتاة مرة أخرى وأقنعت فيفي أن زوجها سيجعلها تعمل في الاستعراض حتى تتمكن من الرقص على أنغام أغنية طلعت يا محلا نورها، وهو ما حدث بالفعل ولكنه في الأخير طردها بعدما رفضت فيفي مصاحبته لمنزل آخر غير منزل صديقتها.

التحقت فيفي بعدها بفرقة أخرى لكنها وجدت نفسها بلا مأوى، تنام تحت السلالم وتبحث عن ملجأ كل ليلة، وتذهب نهارًا إلى الكوافير أو الخياطة الذين تعرفت عليهم عن طريق نفس البنت، وظلت على هذا الحال لشهور وظلت بعيده عن منزل أسرتها ٤ سنوات.

تحكي فيفي عن لحظة صادمة حين أمسكت بها والدتها وهي تتصور عند أحد المصورين وذهبت بها إلى قسم الشرطة لكن الشرطة أخبرت الأم أنها وفقا لسنها مسؤولة عن نفسها، وحينها أخبرها والدها ووالدتها أنه في حالة رغبتها الاستمرار فيما تفعله لابد أن يصاحبها أحدهما.

ورغم كل ما مرت به، قررت فيفي استكمال مسيرتها كراقصة، وقالت عن بداياتها أنها كانت تحصل على 150 قرش، تمنح 25 قرش منهم لفردين في الفرقة، وكانت أول بدلة رقص ترتديها يبلغ سعرها 15 جنيه وحصلت عليها بالتقسيط.

بدايات فيفي عبده السينمائية

بدأت فيفي مسيرتها في عالم السينما عام 1970 في فيلم من عظماء الإسلام، ثم توالت بطولاتها السينمائية بأفلام مثل: ضاع العمر يا ولدي، الصبر في الملاحات، امرأة واحدة لا تكفي، زنقة الستات، امرأة وخمس رجال.

بصمة فيفي عبده في المسرح والدراما التليفزيونية

أما على الشاشة الصغيرة، فقدمت فيفي عبده شخصيات محفورة في ذاكرة الجمهور في مسلسلات مثل: الحقيقة والسراب، الست أصيلة، وكيد النسا، وعلى خشبة المسرح، لمعت في عروض جماهيرية مثل: قشطة وعسل، حزمنى يا، وشباب امرأة.

حياة فيفي عبده الشخصية

تزوجت فيفي خمس مرات، أغلبها زيجات عرفية، وأوضحت في تصريحات إعلامية أنها تزوجت عرفيا لأنها لم تكن على علم كامل بأزواجها قبل الزواج فكانت تحب أن تكون في منطقة آمنة.

ورغم مرور السنين، وتغير الأجيال، لا تزال فيفي عبده حاضرة بقوة، تملأ الشاشة بحيويتها، وتُشعل السوشيال ميديا بخفتها، وتواصل العطاء بطريقتها الخاصة. لم تُقصيها السنوات، بل زادتها حضورًا، وأثبتت أن الشغف لا يعرف عمرًا.

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