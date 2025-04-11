زفة بلدي في استقبال فيفي عبده داخل إستوديوهات "نجوم إف.إم" (صور)

شهدت حلقة الفنانة فيفي عبده فى برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، استقبالًا خاصًّا، حيث دخلت بزفة بلدي، وكان في استقبالها المذيعة إنجي علي مقدمة البرنامج، واحتفلت بنجاح الفنانة الكبيرة في مسلسل "العتاولة ٢".

وخلال الحلقة تحدثت فيفي عبده عن شخصية "شديدة" في المسلسل، وأيضًا بدايتها في الرقص وبداية ظهورها كممثلة من خلال فيلم "الرسالة" ومسرحية "حزمني يا" وظهورها من خلال مسلسل "الحقيقة والسراب" و"الست أصيلة" وعن مشاريعها الفنية القادمة.

ويذاع برنامج "أسرار النجوم"، في الخميس من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتقدم البرنامج الإذاعي المذيعة إنجي علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.