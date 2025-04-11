الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

زفة بلدي في استقبال فيفي عبده داخل إستوديوهات "نجوم إف.إم" (صور)

فيفي عبده، فيتو
فيفي عبده، فيتو

شهدت حلقة الفنانة فيفي عبده فى برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، استقبالًا خاصًّا، حيث دخلت بزفة بلدي، وكان في استقبالها المذيعة إنجي علي مقدمة البرنامج، واحتفلت بنجاح الفنانة الكبيرة في مسلسل "العتاولة ٢".

وخلال الحلقة تحدثت فيفي عبده عن شخصية "شديدة" في المسلسل، وأيضًا بدايتها في الرقص وبداية ظهورها كممثلة من خلال فيلم "الرسالة" ومسرحية "حزمني يا" وظهورها من خلال مسلسل "الحقيقة والسراب" و"الست أصيلة" وعن مشاريعها الفنية القادمة.

ويذاع برنامج "أسرار النجوم"، في الخميس من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتقدم البرنامج الإذاعي المذيعة إنجي علي.

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