الخميس 24 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 16

جناح هيئة الكتاب،
جناح هيئة الكتاب، فيتو

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في فعاليات الدورة السادسة عشرة من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي انطلقت فعالياته أمس، تأكيدًا على التزامها بدعم ثقافة الطفل العربي، وتعزيز حضور الكتاب والأدب المصري في المحافل الدولية.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل

ويضم جناح الهيئة في المهرجان مجموعة مختارة من إصداراتها الموجهة للأطفال واليافعين، والتي تنوّعت بين الحكايات المصورة، والكتب التعليمية، وسلاسل التراث الشعبي المُبسّطة، وجميعها تقدم بأساليب حديثة تراعي احتياجات الطفل المعاصر، وتغرس في الوقت ذاته حب القراءة والانتماء الثقافي.


وأكدت الهيئة أن مشاركتها تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بأن كتاب الطفل يمثل حجر الزاوية في بناء وعي الأجيال الجديدة، وتنمية الخيال الخلاق، وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية. فالقراءة في الصغر ليست مجرد عادة، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل أكثر وعيًا وثقافة.
ويُعد مهرجان الشارقة القرائي للطفل معرضا مهما لـ كتاب الطفل على الصعيد الإقليمي، حيث يجمع سنويًا عشرات الناشرين والمبدعين، ويسهم مع معارض الكتب العربية، وفي ترسيخ مكانة الثقافة كعنصر أساسي في بناء مجتمعات المستقبل.
وكان قد افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،  والشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للكتاب، والشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

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الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين مهرجان الشارقة القرائي للطفل هيئة الكتاب
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