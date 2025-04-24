الدقي يعلن الحرب على المخالفات بتوجيهات من محافظ الجيزة

شن حي الدقي حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع حيوية بالحي، واستهدفت الحملة بشكل خاص شارع الموسيقار علي إسماعيل وميدان عمان، حيث تمكنت فرق العمل من رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، كما قامت بتحرير محاضر قانونية للمخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



أشرف على تنفيذ الحملة المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، الذي قاد فرق العمل الميدانية لضمان سرعة وفاعلية الإزالة، مؤكدًا استمرار هذه الحملات بشكل دوري لفرض الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين في شوارع آمنة ونظيفة.



تأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة الجيزة لتفعيل القانون ومواجهة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الطرق والأرصفة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية لائقة لسكان المحافظة.

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