الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "تكنيمونت" الإيطالية مستجدات مشروعات التطوير بشركة كيما

لقاء وزير قطاع الأعمال
لقاء وزير قطاع الأعمال مع "تكنيمونت" الإيطالية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "تكنيمونت" الإيطالية، ضم ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، لبحث تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في محافظة أسوان.

إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.

وأكد المهندس محمد شيمي الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم صناعة الأسمدة في مصر وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيز التوافق مع المعايير البيئية ورفع القدرات التنافسية في السوق المحلية والدولية ودعم التنمية الصناعية في صعيد مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية الصناعية الصناعات الكيماوية المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الرئيس التنفيذي للشركة صناعة الأسمدة

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: نستهدف إضافة طاقة إنتاجية لمجمع الألومنيوم بقدرة 200 ألف طن

وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير التركي الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم (صور)

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية