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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نستهدف إضافة طاقة إنتاجية لمجمع الألومنيوم بقدرة 200 ألف طن

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، فيتو

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك فرصا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الكيماويات والصناعات المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات.

وأضاف شيمي، خلال لقاء مع شبكة CNBC عربية، أن هناك خطة الوزارة تتضمن إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن بمجمع الألومنيوم، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة.

وأشار إلى “أننا نستهدف إنشاء مصنع جديد لإنتاج الفويل إضافة لمشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة، مؤكدا أن المشروعات مكتملة الدراسات تم عرضها بالفعل على مجموعة من المستثمرين”.

الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد أكد أن الحكومة تجهز 53 فرصة استثمارية في شركات حكومية لعرضها على القطاع الخاص المصري والأجنبي في مجالات متنوعة، تمتد من التشييد والتعدين والصناعات الكيماوية إلى الأدوية والغزل والنسيج.

فرص استثمارية لشركات حكومية للقطاع الخاص

وأشار شيمي، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، إلى أن بداية التعاون كانت من شركة النصر للسيارات التي عقدت شراكة مع القطاع الخاص، في عمليات التصنيع والتسويق، لإنتاج سيارات الركوب، والتي سترى النور في الربع الثالث من هذا العام، وفق الخطة الموضوعة.

إعادة هيكلة الشركات الحكومية

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن أن 172 شركة عامة و6 شركات قابضة جاري العمل على هيكلتها وحوكمتها لتطوير أنظمة إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتحول إلى شركات رابحة خلال العام المالي القادم.

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وزير قطاع الأعمال الصناعات المعدنية مجمع الألومنيوم تطوير شركة الدلتا للأسمدة المستثمرين

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