موعد مباراة جيرونا ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق جيرونا نظيره ليجانيس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة جيرونا وليجانيس



ويحل فريق جيرونا ضيفًا على نظيره ليجانيس اليوم الخميس، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوتاركي.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

وتُذاع مباراة جيرونا امام ليجانيس عبر شاشة قناة beIN sports HD3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز في الشرق الأوسط.

ترتيب جيرونا وليجانيس



ويدخل فريق جيرونا المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة بينما ليجانيس في المركز التاسع عشر برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1- برشلونة 76 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 52 نقطة.

6- ريال بيتيس 51 نقطة.

7- سيلتا فيجو 46 نقطة.

8- ريال مايوركا 44 نقطة.

9- ريال سوسييداد 42 نقطة.

10- رايو فاليكانو 42 نقطة.

11- أوساسونا 41 نقطة.

12- إسبانيول 39 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة.

17- جيرونا 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 29 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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