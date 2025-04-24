التموين: انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية وصرف السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس خلال إجازة عيد تحرير سيناء، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.

وأكدت وزارة التموين توافر كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

إجازة عيد تحرير سيناء

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أبريل.

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة، مع توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف الدعم الإضافي المتبقي من شهر مارس بالتزامن مع صرف مقررات أبريل، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من الدعم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها دون أي تلاعب أو احتكار، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب عمليات الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تعيق وصول الدعم إلى المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الصرف، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحصول كل مستفيد على حقوقه كاملة.

من ناحية أخرى، قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

ويتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

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