الرقابة الصحية: توفير الخدمات وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية بشمال وجنوب سيناء

تقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بخالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولأبطال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم، مؤكدا أن هذا اليوم المجيد يعكس إرادة الانتصار والعزة التي تستكمل اليوم ببناء الجمهورية الجديدة

الجمهورية الجديدة تضع صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها

كما توجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة برحمته الواسعة، أولئك الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لمصر، وسالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء لتروي ترابها الطاهر، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما يتم على أرض سيناء من تطوير شامل للمنظومة الصحية، يمثل امتدادا لانتصارات الجمهورية الجديدة، التي تضع صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها، وتسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بعدالة وجودة واستدامة.



وأوضح أحمد طه، أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وبناء نموذج تنموي متكامل على أرض سيناء، تواصل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية دورها الحيوي في توفير خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة العالمية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث تم اعتماد ٢٤ منشأة صحية حتى الآن بجنوب سيناء ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب البدء في تنفيذ خطة قوية لتقديم الدعم اللازم لسرعة تأهيل المنشآت الصحية في شمال سيناء للحصول على الاعتماد ضمن الاستعداد للدخول ضمن المرحلة الثانية، مؤكدا أن هذه الجهود تعد ترجمة فعلية لرؤية القيادة السياسية للوصول إلى تحقيق تغطية صحية آمنة تشمل جميع أبناء الوطن.

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