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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تحتفل بأعياد الربيع في مركز الشروق الثقافي (صور)

احتفالات هيئة الكتاب
احتفالات هيئة الكتاب بأعياد الربيع، فيتو

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، احتفالية فنية وثقافية مميزة بمناسبة أعياد الربيع، وذلك في مركز الشروق الثقافي، بمشاركة فعالة من عدد من الجهات الثقافية.

شهد اليوم إقبالًا واسعًا من الأطفال وعائلاتهم، حيث قُدمت باقة متنوعة من الفعاليات التي جمعت بين الترفيه والتعليم، واستهدفت تنمية الوعي الفني والإبداعي للأطفال.

تضمنت الفعاليات ورش فنية تفاعلية أُقيمت بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل، شملت ورشًا للرسم والتلوين، وتصميم التيجان والإكسسوارات، وأشغال خرز، إضافة إلى ورش الرسم على الوجه التي لاقت استحسان الأطفال وساهمت في خلق أجواء من البهجة والمرح.

كما استمتع الحضور بعروض مسرح العرائس وعرائس الماريونت وفقرة الأراجوز التي أضفت طابعًا خاصًا على اليوم، وجعلت من الاحتفالية تجربة متكاملة جمعت بين الفن الشعبي والتراث المصري المحبب للأطفال.

وقد شاركت في الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي قدمت دعمًا واضحًا في إثراء الفعاليات وتقديم محتوى ثقافي ممتع ومفيد.

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الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد بهي الدين مركز الشروق الثقافي ورش فنية مسرح العرائس
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