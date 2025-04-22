الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، خصم 20% على إصدارات هيئة الكتاب لمدة أسبوع

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، فيتو

تحتفي وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب، حيث تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصومات تبدأ من 20% على جميع إصداراتها، بدءًا من غد الأربعاء 23 أبريل ولمدة أسبوع، بجميع منافذ البيع التابعة للهيئة.

اليوم العالمي للكتاب 

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الهيئة للقراءة ونشر الثقافة، وتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب بأسعار ميسرة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة، وتشمل الخصومات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، من بينها الأعمال الأدبية، والكتب الفكرية، وكتب الأطفال، والسلاسل المتخصصة التي تصدرها الهيئة بانتظام.

وتحرص الهيئة على المشاركة في الفعاليات العالمية التي تدعم الكتاب، من بينها اليوم العالمي للكتاب الذي يمثل فرصة مهمة للتذكير بقيمة القراءة، والاحتفاء بالكتاب والمؤلفين، وتوسيع دائرة الوصول إلى المعرفة.

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اليوم العالمى للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين وزارة الثقافة
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