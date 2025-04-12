تنظمه قصور الثقافة.. تفاصيل معرض الشلاتين الثاني للكتاب

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ابتداء من غد الأحد معرض الشلاتين للكتاب في دورته الثانية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ويقام المعرض حتى 19 أبريل الحالي بقصر ثقافة الشلاتين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

معرض الشلاتين الثاني للكتاب

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، ومنها: المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق المصرية، المركز القومي للترجمة، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالإضافة إلى عدد من الجهات والمؤسسات منها: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودار المعارف. وينفذ المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جناح هيئة قصور الثقافة

وتتيح هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرض، مجموعة متنوعة من كتب التاريخ والتراث والأدب الشعبي من أبرزها: "خربشات في التراث الشعبي المصري"، "الخيال الشعبي.. الانتصار بالحدوتة"، "الهوامل والشوامل"، "من حكايات حرب الاستنزاف"، "أنور السادات وحرب أكتوبر ١٩٧٣"، "أعلام الصحافة العربية"، "مقامات السيوطي"، "من وراء المنظار"، "عصر السريان الذهبي"، "تاريخ الصحافة العربية"، "تاريخ آداب العرب"، و"حي بن يقظان".

وتقدم في مجال التراجم العالمية: "جاك دارك"، "حياة درزائيلي"، "تس سليلة دربرفيل"، و"فوماجور دييف"، وغيرها.

كما يتوفر في جناح هيئة قصور الثقافة المنفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق، باقة من أحدث الإصدارات، منها: "الفولكلور البصري"، "جماليات السرد"، "تذكرتين ذهاب وإياب"، "ضربة خط"، "كبسولة فرغلي"، "أسرار الوقت"، "كامل كيلاني كاتبا ورائدا لأدب الطفل"، و"مذكرات سنوحي المصري".

بالإضافة إلى عدد من الأعمال الإبداعية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور في مجالات: الرواية، الشعر، القصة، الفن التشكيلي، الموسيقى، السينما، والفلسفة، بجانب كتب النقد الأدبي، والنشر الإقليمي، والأعمال المخصصة للأطفال.

ويستقبل المعرض زواره يوميا من الخامسة وحتى العاشرة مساء.

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