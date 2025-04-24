رئيس الإنجيلية يناقش الأدلة على وجود الله

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في ندوة إطلاق كتاب "الأدلة على وجود الله وظهوره" للدكتور القس سهيل مدانات، التي نظّمتها دار الثقافة بالتعاون مع دار منهل الحياة – لبنان، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

رحلة عقلية وإيمانية

وفي كلمته، أشاد الدكتور القس أندريه زكي بأهمية الكتاب، واصفًا إياه بأنه يمثل رحلة عقلية وإيمانية عميقة تُعيد تقديم الإيمان بالله من منظور منطقي وروحي رصين. وأكد أن الكتاب يقدم شهادة ناطقة تنبع من عمق الإيمان، ويستعرض النظريات الكونية المختلفة في مسح شامل يتسم بالتحليل والموضوعية، مقدمًا بناءً فكريًّا متماسكًا يُراعي التحديات الفكرية والروحية الراهنة. كما أشار إلى أن العمل يعكس روحانية عميقة، ومنهجية دقيقة، وفعالية واضحة في تقديم الشهادة المسيحية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للقس الدكتور سهيل مدانات، معتبرًا الكتاب دعوة صادقة لكل من يبحث عن الحقيقة، من خلال عقل مستنير وثقة روحية راسخة.

من جانبه، أعرب القس الدكتور سهيل مدانات عن اعتزازه الكبير بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي في هذا الحدث، وبانطلاق الكتاب من مصر وبرعاية الهيئة القبطية الإنجيلية، قائلًا:

"مصر كانت وما زالت بركة ومنارة للكنيسة العربية، وزعيمة في الفن والأدب."

وأضاف: "الله ترك لنا أدلة وفيرة، واضحة ومتنوعة، تعمل معًا لتعطي يقينًا عقليًّا بوجوده. الحق لا يترك نفسه بلا أدلة، والإيمان المسيحي ليس قفزة في الظلام، بل هو إيمان صلب، راسخ، واضح بالعقل والقلب معًا، إيمان نراه بالعين. وهذا الإيمان يمنحنا مناعة ضد التشكيك، من خلال عقل مستنير."

وشهدت الندوة أيضًا كلمات لكل من الدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، والقس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة. وقد أدار الجلسة الشيخ رأفت كمال، مدير وحدة المخاطر بالهيئة القبطية الإنجيلية.

كما شارك بالحضور عدد من الشخصيات اللاهوتية والأكاديمية والفكرية، من لبنان الدكتور نبيل قسطه، المدير التنفيذي لمؤسسة "ثمار"، والدكتورة ساندا الحاج، مديرة النشر بدار منهل الحياة، والدكتور ناجي جدعون، مدير العلاقات العامة بالدار، إلى جانب الأستاذة أماني لطيف، مديرة دار الثقافة بالهيئة القبطية الإنجيلية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية، وجمهور من المهتمين بالفكر اللاهوتي والمسيحي.

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