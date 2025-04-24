المركز الثقافي الكوري يحتفي بأدب بلاده في اليوم العالمي للكتاب (صور)

نظم المركز الثقافي الكوري أمس الحلقة الأولى من فعالية "أمسية الأدب الكوري" في أحد فنادق الدقي وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

وأشار بيان اليوم لـ سفارة كوريا إلى أن الأمسية استهدفت استكشاف جماليات الأدب الكوري، ودور الترجمة في نقله إلى مختلف ثقافات العالم، فضلا عن القضايا التي تشغل الساحة الأدبية في كوريا الجنوبية.

وأكدت الأمسية أن الأدب سيظل جسرًا يربط الناس عبر الزمان والمكان ومختلف الثقافات، وأن الأدب الكوري، بشقيه الكلاسيكي والمعاصر، يقدم رؤىً عميقةً حول الروح والقيم والتجارب الكورية، والتي تلامس الكثير من القضايا الإنسانية المشتركة.

وشارك في الأمسية الدكتور محمود عبد الغفار، أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة القاهرة ومترجم رواية "النباتية" للكاتبة "هان كانج" الفائزة بجائزة نوبل للآداب في العام الماضي.

ودارت كلمته تحت عنوان "غواية السرد تنضد قبح الواقع؛ قراءة في روايتي النباتية لهان كانج وميس إيجيب لسهير المصادفة".

كما شارك في الأمسية الروائي بيك مين سوك وهو أحد أشهر الكتاب المعاصرين في كوريا الجنوبية، والذي يتمتع بمسيرة أدبية حافلة، حيث قام بتأليف ست مجموعات قصصية وعشر روايات.

وتناولت كلمة الروائي الكوري الفن والأدب في كوريا الجنوبية خلال حقبة التسعينات بالإضافة إلى مراحل تطور كتابة الرواية الكورية.

وحظيت الأمسية بحضور جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية.

وفي نهاية الأمسية، تم فتح باب الحوار مع الجمهور، حيث أجاب الدكتور محمود عبد الغفار والروائي الكوري على جميع أسئلة المشاركين.

كما أهدى المركز المشاركين عدد من الكتب والروايات الكورية المترجمة للعربية.

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