الثلاثاء 28 يناير 2025
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بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

أطفال مصريون بالزي
أطفال مصريون بالزي الكوري،فيتو

 استضاف المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع جمعية صحبة خير التنموية جمع من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في أولى فعاليات أهلا كوريا لعام 2025.


 وفي البداية قام المشاركون بجولة داخل المركز بهدف التعرف على الأنشطة التي يقدمها، قبل الانتقال إلى قاعة العرض السينمائي حيث استمتعوا بمشاهدة فيلم تسجيلي على أهم الفعاليات الثقافية والأنشطة التي يقدمها المركز.   


 وفي تقليد جديد، وبهدف التعريف بالمعالم الثقافية في كافة المدن والمقاطعات الكورية، قام المركز بعرض فيلم تسجيلي عن مقاطعة "كانج وون" والتي تقع في الجزء الشرقي من كوريا، وتُعرف بأنها من أكبر المقاطعات الكورية وتشتهر بجبالها ومناظرها الطبيعية الخلابة، التي يكسوها اللون الأبيض في فصل الشتاء. 


 كما تشتهر كانج وون باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب البارالمبية الشتوية لعام 2018 في بيونج تشانج وهي إحدى المدن التابعة لها.

وفي العام الماضي استضافت مدينة كانج وون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب. 


وقد استمتع المشاركون بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "الهانبوك"، والألعاب الكورية التقليدية بالإضافة إلى تذوق بعض الأطعمة الكورية. 


وتستهدف جمعية صحبة خير التنموية تنمية وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من خلال إشراكهم في الفعاليات والورش الثقافية. 
 

ومن جانبه قال أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري إنه من حسن الحظ أن تتزامن الفعالية الأولى للمركز مع عيد السولال "رأس السنة القمرية" والتي يبدأ الاحتفال به غدا الأربعاء، مشيرًا إلى أن المركز يستعد لتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية خلال العام الحالي والذي يواكب الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سعيًا إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين. 


وتوفر فعالية أهلًا كوريا التي من المقرر تنظيمها بصفة شهرية خلال العام الجاري تجربة ثرية للمشاركين للتعرف عن قرب على مقومات الثقافة الكورية.

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