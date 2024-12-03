الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

المركز الثقافي يمُد فعاليات ليالي السينما الكورية في القاهرة والإسكندرية

السينما الكورية،
السينما الكورية، فيتو


في استجابة لجمهور السينما ومحبي موجة "الهاليو"، قرر المركز الثقافي الكوري مد فعاليات ليالي السينما لمدة 4 أيام خلال شهر ديسمبر الجاري، في مدينتي الإسكندرية و6 أكتوبر.
وقال أوه سونج هو مدير المركز إنه سيجري عرض 6 أفلام في سينما فوكس بمدينة الإسكندرية خلال يومي 7، 8 ديسمبر الجاري، قبل أن تنتقل العروض إلى سينما فوكس بمدنية 6 أكتوبر خلال يومي 21 و22 ديسمبر.


ودعا مدير المركز جماهير السينما والثقافة الكورية ممن يتمكنون من المشاركة في ليالي السينما الكورية التي نُظمت خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الماضي إلى متابعة العروض الجديدة التي تجمع بين مختلف القوالب السينمائية.
كما وجه مدير المركز الشكر للجمهور المصري لحرصه على المشاركة في فعاليات المركز المتنوعة، مشيرًا إلى أن المركز يستعد لتنظيم برنامج ثقافي حافل خلال العام المقبل احتفاءً بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تشهد علاقات التعاون بينهما تطورات متنامية في كافة المجالات. 
وفي اليوم الأول سيجري عرض أفلام "فتاة الجرافة"، وأعزب في سيول"، و"المدينة الخرسانية الفاضلة"، وفي اليوم الثاني سيجري عرض أفلام "ما بعد سوهي"، و"جروي العزيز"، و"النوم". 
وبالتزامن يختتم المركز برنامج عروض السينما "كوريا فليكس"، والذي يتيح للجمهور مشاهدة الأفلام الكورية بمقر المركز بصفة أسبوعية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للعروض في يناير المقبل. 
عروض الأفلام مجانية، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمواعيد من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز أو صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الاسكندرية السينما الكورية المركز الثقافي الكوري

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