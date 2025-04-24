السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما قرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفي السياق هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه بأسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.