منطقة الإسكندرية الأزهرية تنظم ندوة توعوية حول الدمج التعليمي

نظّمت منطقة الإسكندرية الأزهرية ندوة توعوية بعنوان "الدمج التعليمي بالأزهر الشريف بين الماضي والحاضر"، وذلك بمعهد الدكتور عبد الحليم محمود، بحضور وفد رفيع من قطاع المعاهد الأزهرية.

شارك في الندوة كل من الدكتور سامي فؤاد، مدير الإدارة القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد البرقي، عضو اللجنة المركزية للدمج التعليمي، والدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، إلى جانب عدد من ممثلي منطقة الإسكندرية الأزهرية.

ناقشت الندوة نظام الدمج التعليمي من الجوانب القانونية والفنية والإدارية، مع فتح باب النقاش أمام أولياء الأمور للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، مما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا مثمرًا.

تضمنت فقرات الندوة عرضًا تاريخيًا لمسيرة الدمج في الأزهر الشريف قدّمه الدكتور سامي فؤاد، كما تناول الدكتور أحمد صيام دور الأسرة في دعم وتوعية المجتمع بنظام الدمج، بينما ألقى الدكتور البرقي كلمة مؤثرة بعنوان "وجودهم رزق"، سلط فيها الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي للدمج التعليمي.

وأثنى الحضور على تنظيم الندوة والمعلومات القيمة التي قُدمت خلالها، مؤكدين على أهمية مواصلة هذه الفعاليات لنشر ثقافة الدمج وتعزيز دور الأزهر الشريف في رعاية جميع أبنائه دون تمييز.

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