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رياضة

38 لاعبًا يمثلون مصر في بطولة أفريقيا للسباحة القصيرة بالقاهرة

منتخب السباحة، فيتو
منتخب السباحة، فيتو

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن اعتماد تشكيل المنتخب الوطني للسباحة القصيرة للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا للفئة العمرية من 14 وحتى 18 سنة، والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو المقبل.

وجاء اختيار عناصر المنتخب وفقًا لمعيار الحصول على المركزين الأول والثاني في منافسات بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة موسم 2024-2025.

قائمة اللاعبات (20 سباحة):
لجين عمر، يسر إيهاب، حلا عمرو، لميس عمرو، أروى فيصل، رودينا سامي، جنات كريم، مريم محمود، لارا أحمد، حلا خالد (الأهلي)، دارين عادل، مريم محمد، كرمة أحمد (حدائق الأهرام)، مايا أحمد، حلا محمد (سبورتنج)، مريم أحمد عبد الفتاح (سموحة)، دانا رفيق (هليوبوليس)، لمار محمد نبيل، مريم محمد سليمان (وادي دجلة)، وعلياء إيهاب (الأهلي).

قائمة اللاعبين (18 سباحًا):
محمد أيمن، أحمد محمود، مروان علي، زياد جمال، إياد محسن، إبراهيم شمس (الأهلي)، زين هشام (الزمالك)، حازم أشرف، عبد الرحمن عمرو (الصيد)، عمر كريم (المعادي)، حاتم أشرف (جزيرة الورد)، مهند ياسر، فاروق محمد، ياسين ياسر، محمد أحمد سالم، خالد وائل (سموحة)، عمر محمد يحيى (وادي دجلة)، وآدم حسام الدين (سموحة).

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإفريقي للسباحة عن استضافة مصر لبطولة أفريقيا السادسة عشرة للسباحة للناشئين لعام 2025، والتي ستقام خلال الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة قياسية من 32 دولة، في منافسات الفئة العمرية تحت 18 عامًا، ما يؤكد على مكانة البطولة وأهمية المنافسة المنتظرة.

ويواصل الاتحاد المصري للسباحة بقيادة المهندس ياسر إدريس استعداداته التنظيمية والفنية لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يعكس مكانة مصر على الساحة الرياضية القارية والدولية.

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الاتحاد المصري للسباحة المنتخب الوطني للسباحة المنتخب الوطني للسباحة القصيرة

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