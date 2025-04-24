- حضرتك بتشتغلي إيه؟

= مدربة تعدد زوجات

- إيه؟!

= مدربة تعدد زوجااات

- يعني بتعملي أيه بالظبط ؟!

= بأهّل الزوجة إنها تتقبل فكرة إن جوزها يتجوز عليها



حوار تهافتت عليه بعض القنوات والصحف وكأننا انتهينا من كل ما هو أحق بالنشر والمناقشة، ذكرّني بفيلم الزوج العازب لملك الترسو فريد شوقي والفنانة هند رستم التي قالت جملتها الشهيرة “أنا أبويا كان بيتجوز بالجملة أربعات أربعات”.

مشهد عبثي جديد يضاف إلى سلسلة المساخر التي نعيشها ليل نهار.. لايف كوتش.. تربية إيجابية.. ومدربة تعدد زوجات.. وغيرها وظائف لا نعرف مَنْ يعملون بها خريجوا أي كلية وما تخصصهم الفعلي، وهل حصلوا على درجة علمية في تخصصاتهم هذه؟ وأي الجهات التي منحتهم إياها؟ وما هي وظيفتهم الأصلية قبل أن يمارسوا هذه المهن الدخيلة علينا؟ وهل هي مهنة نتاج تجارب شخصية بالتأكيد هي غير قابلة لتعميم؟!

مدربة تعدد زوجات، لا أعرف إن كانت مهنة أم هواية أم نتاج تجربة شخصية عاشتها صاحبتها باعتبارها وكما قالت زوجة ثانية! والتي أرفض كل ما قالته حتى لو وجودها يؤهلنا لدخول مونديال تعدد الزوجات، هذا المصطلح الجديد الذي مفاده أن تتدرب الزوجات على تقبل فكرة أن يتزوج زوجها بأخرى، ومساعدته على تقسيم وقته بينهن وكلام كثير أراه هراءً وسخفًا..

وقالت هذه المدربة إن الزوجة التي تقبل أن يتزوج زوجها بأخرى ليست في حاجة إلى تدريب فهي تعرف طريقها جيدًا ولديها أدواتها ووسائلها وكذلك التي ترفض.



لن أتحدث عن التعدد شرعًا لأنني لست أهل اختصاص وإن كنت أعتبر كلام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في هذا الأمر هو قول معتدل متوازن جربء كقائله، وملخصه أن العدل التام شرط التعدد.



أرى في ظهور هؤلاء على الشاشات كارثة تعكس إلى أين وصل الإعلام، وكيف أنه لم يعد كسابق عهده نقطة التوازن مُثقِفًا مُشكلًّا للوعي متحدثًا صادقًا بلسان الناس.



وكما فهمت أن هؤلاء المدربات يقمن بمساعدة الزوجة وتدريبها على أن تعتاد وجود أخرى في حياة زوجها، وحثها على ألا تغار أو حتى ترفض هذا الوضع، وفاتهن أن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار على النبي من زوجاته الأخريات، بل كانت تغار من أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها رغم الرحيل.

وإن مسألة تنظيم وقت الزوج متعدد الزوجات بينهن حدده الشرع في كلمة واحدة ألا وهي العدل، ولسنا في حاجة إلى آلة حاسبة وجمع وطرح لنعرف عدد الساعات المطلوب منه قضاؤها مع كل زوجة.



إنني أرى مع وجود مدربات تعدد الزوجات وغيرهم ممن يسبق أسماءهم ألقاب لا أفهمها فأن البيوت المصرية ستصاب جدران حياتها بالتصدع، والعلاقات داخلها بالتفسخ، وقيمها ستتراجع كثيرًا إلى الخلف، وأظنها دون عودة لذا وجب التنبيه إلى أن وجود مثل هؤلاء وانتشارهم في الإعلام موجب للقلق على كل استقرار وأمان داخل الأسرة المصرية التي بها ما يكفيها ويزيد.

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