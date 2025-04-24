بسبب ضعف الأداء الوظيفي، استبعاد وكيل زراعة سوهاج من منصبه

أصدر الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة قرارا باستبعاد عابدين محمد وكيل وزارة الزراعة بـمحافظة سوهاج بسبب ضعف الأداء الوظيفي فى العمل، وذلك وفقا للمذكرة الرسمية من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج إلى وزير الزراعة بوجود بعض التعديات على الأراضى الزراعية وتم استبعاده دون تعيين بديل مكانه حتى الآن.

استبعاد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج من منصبه

وجاء هذا القرار بناء على بعض الشكاوى إلى محافظ سوهاج من قيام بعض المواطنين بمركز دارالسلام بالتعدى على الاراضى الزراعية وبناء أعمال وتشوين مواد بناء دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم بناء على ذلك برفع مذكرة رسمية من المحافظ إلى وزير الزراعة وأصدر الوزير قرارا باستبعاد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإحالة الواقعة للتحقيق.

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