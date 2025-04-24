شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ذكرى تحرير سيناء

وأكد الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء ستظل ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، فقد خلَّدت ملحمة تاريخية في الشجاعة والعزيمة والإرادة والإصرار على عدم التفريط في أي جزء من من تراب وطننا العزيز، مؤكدا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن وتحقيق الأمن والأمان لشعبه.

ودعا الأزهر الشعب المصري لاستثمار هذه المناسبات لتكون دافعًا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

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