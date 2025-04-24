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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة في كرداسة للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بانتشار تجارة العقاقير المخدرة المحظور تداولها قانونا إلا لسبب طبي محدد وبآليات معتمدة من الجهات المختصة، وذلك فى منطقة كرداسة التابعة لمديرية أمن الجيزة.. وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وأضافت أن وراء انتشار تلك التجارة المحظورة قانونا، تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص، اعتادوا ترويج العقاقير المخدرة بين راغبى الحصول عليها بمبالغ مالية كبيرة.

 

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم، وعثر بحوزتهم على 25 ألف قرص من عقاري الترامادول والتامول، المدرجين فى جداول العقاقير المخدرة المحظور تداولها، كما عثر بحوزتهم على 3 ملايين جنيه.. وبمواجهة المتهمين أمام  المقدم محمد سعودى، رئيس المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت وحدة البحث الجنائي بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، وأرسلت عينات من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها.

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النيابة العامة بشمال الجيزة الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة
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