مليار يورو عقبة أمام انضمام نجم برشلونة إلى آرسنال

كشف موقع "TEAMtalk" أن آرسنال يجهزعرضًا بقيمة 65 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعب برشلونة الذي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الألماني هانز فليك.

ولفت كوندي الأنظار بفضل موسمه المميز مع البارسا ما دفع عددًا من الأندية وعلى رأسها آرسنال لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات آرسنال وكوندي

وتشير التقارير إلى أن هناك اتصالات قائمة بالفعل لتمديد عقد كوندي في إطار خطة النادي للحفاظ على لاعبيه الأساسيين.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية في صيف 2022 ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2027.

عقد كوندي مع برشلونة

ويمتلك كوندي شرطًا جزائيًا ضخمًا يبلغ مليار يورو وهو ما يُعد حاجزًا يمنح برشلونة راحة نسبية في وجه الاهتمام المتزايد من كبار إنجلترا باللاعب.

ويُنظر إلى كوندي داخل برشلونة كلاعب "هيكلي" في مشروع الفريق على المدى الطويل ولهذا فإن إدارة النادي تتعامل مع اهتمام آرسنال وغيره من الأندية مثل تشيلسي بهدوء وحذر ولكن بحزم أيضًا من أجل تأمين استمراريته.



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