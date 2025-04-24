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اقتصاد

78.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 78.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.465 مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 75.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.296 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، واستحوذت الأسهم على 4.92 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.08 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

البورصة المصرية، فيتو
البورصة المصرية، فيتو

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 39462 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 14103 نقاط.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 9227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة.

 

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.199 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 30844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 38487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13755 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 9112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12424 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.

البورصة تربح 44 مليار جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس البورصة يشارك في الجلسة المغلقة لمنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 9036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12367 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة.

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