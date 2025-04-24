التفاصيل الكاملة لفيلم Heads of State قبل عرضه على أمازون

نشرت الصفحة الرسمية لشبكة آمازون برايم، التريلر والبوستر الرسمي لفيلمها المنتظر Heads of State، والمقرر عرضه بتاريخ ٢ يوليو حصريا علي المنصة.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم Heads of State، لدقيقتين و٣٥ ثانية، تضمنت مشاهد قتالية ومشوقة من الفيلم.

Two heads are better than one. Heads of State is coming to Prime Video July 2. pic.twitter.com/Y192I5x6Ly — Prime Video (@PrimeVideo) April 23, 2025

تفاصيل فيلم Heads of State

فيلم Heads of State، من بطولة النجم الشهير إدريس إلبا، وبطل المصارعة الحرة جون سينا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

وتدور أحداث الفيلم عندما يصبح رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الولايات المتحدة هدفين لعدو أجنبي ويضطران إلى الاعتماد على بعضهما لإحباط المؤامرة.

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