الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لفيلم Heads of State قبل عرضه على أمازون

Heads of State، فيتو
Heads of State، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية  لشبكة آمازون برايم، التريلر والبوستر الرسمي لفيلمها المنتظر Heads of State، والمقرر عرضه بتاريخ ٢ يوليو حصريا علي المنصة.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم Heads of State، لدقيقتين و٣٥ ثانية، تضمنت مشاهد قتالية ومشوقة من الفيلم.

Image

تفاصيل فيلم Heads of State

فيلم Heads of State، من بطولة النجم الشهير إدريس إلبا، وبطل المصارعة الحرة جون سينا، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا. 

وتدور أحداث الفيلم عندما يصبح رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس الولايات المتحدة هدفين لعدو أجنبي ويضطران إلى الاعتماد على بعضهما لإحباط المؤامرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Heads of State فيلم Heads of State تفاصيل فيلم Heads of State

مواد متعلقة

مفاجأة في نهاية فيلم مارفل الجديد THUNDERBOLTS

موعد بدء عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية