طرح فيلم الرعب "The Invitation" للمشاهدة على شبكة نتفليكس

طرح اليوم فيلم الرعب "The Invitation"، للمشاهدة حصريا، عبر شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، وذلك بعد رفعه من صالات السينما أواخر العام الماضي.



تفاصيل فيلم “The Invitation”

وكان فيلم الرعب والإثارة The Invitation، عرض في صالات السينما، في أغسطس ٢٠٢٤، ووصلت إيراداته إلى 78 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى.

وتدور أحداث فيلم The Invitation، حول امرأة شابة تدعى إيفي، تتلقى دعوة لحضور زفاف أحد أقاربها بمنزل فخم، وبعد ذهابها تكتشف حقيقة دموية مفزعة حول تاريخ عائلتها، كما تكتشف وجود مؤامرة ضدها.

The Invitation من ﺇﺧﺮاﺝ جيسيكا إم. تومبسون، وﺗﺄﻟﻴﻒ جيسيكا إم. تومبسون، وبلير بتلر، ومن بطولة ناتلى إيمانويل، وتوماس دورتى، وستيفانى كورنيليسن، وهيو سكينر، وشون بيرتوى، وآلانا بودين.

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