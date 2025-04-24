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أخبار مصر

توفير 62 فرصة عمل على مهنة "سائق حافلة" في دولة خليجية، اعرف التفاصيل

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفير 62 فرصة عمل على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة يتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل.

شروط ومزايا هذه الفرص الجديدة 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن شروط ومزايا هذه الفرص الجديدة هي: راتب شهري يعادل 24 ألفا و900 جنيه، والسن من 25 إلى 40 سنة، ورخصة قيادة سارية خاصة -مهنية، مع وجود ضمان صحي من خلال الشركة، والإجازات طبقا لقانون العمل، وتوفير مواصلات، وفترة اختبار 3 شهور، وعقد حكومي، ومدة التعاقد 3 سنوات، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، ولمدة 5 أيام، ويتم ارسال السيرة الذاتية وصورة الرخصة "pdf "، على البريد الإلكتروني  من هنا 

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