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أخبار مصر

3 ملايين و96 ألفًا و916 جنيهًا رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة في أبريل

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة"، خلال شهر أبريل 2025 الجاري.

 

وذلك بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و916 جنيهًا، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملًا.

 

وأوضح أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و822 الفًا و667 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملًا،و273 الفًا و249 جنيهًا، على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملًا.

 

وأكد الوزير جبران على أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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