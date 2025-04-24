التفاصيل الكاملة لمقتل عاطل على يد آخر بالمطرية.. خلافات مالية السبب.. المتهم: «كنت فاكر الموضوع هزار».. وطعنة بالقلب تودي بحياة الضحية

شهدت منطقة المطرية جريمة قتل بشعة حين أقدم عاطل على قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب القبض على المتهم تمت إحالته إلى نيابة شرق القاهرة الكلية التي أدلى أمامها باعترافات تفصيلية كشفت أسباب الجريمة ودوافع المتهم.

المتهم: خلافات مالية السبب وراء المشاجرة

وقال المتهم إن خلافا نشب بينه وبين المجني عليه بسبب مبلغ مالي حصيلة تجارتهما سويا فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضاف المتهم أن المجني عليه من بدأ بالتعدي عليه فاضطر للدفاع عن نفسه وكان يعتقد أن الأمر في البداية مزاح ولكنه رأى من الأول الغدر فأخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه ثم سدد للأخير طعنة قاتلة في القلب أسقطته غارقا في دمائه.

المتهم: كنت فاكر الموضوع هزار

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأنهت إجراءات استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء عملية تشريح الجثمان، تمهيدا لإيداع تقرير الطب الشرعي المفصل بأسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض في الصدر فأسقطه غارقا في دمائه.

طعنة نافذة بالقلب وراء مصرع المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي عقب تلقيه طعنة نافذة بالقلب أحدثت جرحا غائرا بنسبة 30 سم إلى داخل القلب وهو الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

الشهود: مقدرناش نفصل بين المتهم والمجني عليه بسبب السلاح

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة تأتي من أحد شوارع منطقة المطرية فتوجهوا لفضها، ولكنهم وجدوا شابين يمسك كل منهما للآخر سلاحا أبيض وتدور بينهما مشاجرة دامية.

وأضاف الشهود أنهم حاولوا فض المشاجرة بين الشابين ولكن مع احتدام المشاجرة سدد أحدهما للآخر طعنة فأسطقته مصابا بطعنة قاتلة، مشيرين إلى أنهم حملوا المصاب وهرولوا به إلى المستشفى لإسعافه وإنقاذه ولكنه كان ينزف بشكل كبير ولم يستطع الأطباء إنقاذه وتوفي بين أيديهم.

القبض علي المتهم بقتل عاطل في المطرية

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية إخطارا من المستشفى التعليمي يفيد باستقبالها جثة شاب بها طعنة نافذة في القلب وتوفي فور وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما تعدى فيها كل منهما على الآخر فاستل الأول سلاحا أبيض وطعن به الأخير فأسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم الي النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الجريمة لكشف ملابساتها والتحفظ على ملابس المتهم، وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لرفع البصمات والتحفظ على سلاح الجريمة.

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