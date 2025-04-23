جرح غائر 30 سم، تفاصيل مقتل عاطل في المطرية

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل عاطل علي يد اخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات ان المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما اقدم فيها الاول علي طعن الثاني بسلاح ابيض في الصدر فاسقطه غارقا في دمائه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه انه توفي عقب تلقيه طعنة نافذة بالقلب احدثت جرحا غائرا بنسبة 30 سم الي داخل القلب وهو الامر الذي ادي الي نزيف شديد ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية اخطارا من المستشفى التعليمي تفيد باستقالها جثة شاب بها طعنة نافذة في القلب وتوفي فور وصوله الي المستشفي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية الي مكان البلاغ.

وباجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما تعدي فيها كل منهما علي الاخر فاستل الاول سلاح ابيض وطعن به الاخير فاسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا

وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة امنية من مباحث قسم شرطة المطرية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي اصدرت قرارها المتقدم

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