دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

دعاء ليلة الجمعة من الأدعية المستجابة التي يحرص عليها الكثيرون لما في يوم الجمعة وليلتها من فضل، فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس كما وردت بذلك الأحاديث، وليل الجمعة يتبع يوم الجمعة لما فيه من فضل وكون ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، وفي هذا الإطار مع قرب انتهاء العام الدراسي وبدء موسم الامتحان نستعرض معكم بعضًا الأدعية لنجاح الأبناء في الامتحان فالي التفاصيل:

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحان

حكم دعاء الآباء للأبناء

من المعلوم أنَّ دعاء الوالدين مستجاب؛ لقوله -صلّى الله عليه وآله وسلّم: (ثلاثُ دعَواتٍ يُستجابُ لَهنَّ لا شَكَّ فيهنَّ دعْوةُ المظلومِ ودعْوةُ المسافرِ ودعْوةُ الوالدِ لولدِه)

دعاء نجاح الأبناء في الامتحان

اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا والآخرة، ووفقّهم لتحصيل العلم.

اللهم ذكّرهم إذا نسوا، وعلمهم إذا جهلوا، وأنزل السكينة على قلوبهم، واشرح صدورهم.

اللهم إنّي استودعتك ما قرأ أولادي، وما حفظوا، فرده إليهم عند حاجتهم، إنّك على كل شيءٍ قدير.

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، واجعلهم قدوةً للخير، وانفعهم وانفع بهم.

اللهم وسعّ أذهانهم، وارزقهم سرعة الفهم والحفظ، وألهمهم الصواب أثناء الإجابة، وبلغّهم أعلى المراتب.

اللهم يا حيّ يا قيوم، أكرم أولادي بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقهم، وسهّل لهم أبواب فضلك.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب.

اللهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم.

اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، وأن تجعلهم هداة مهتدين.

اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، وبلوغ أعلى المناصب فيها، ونيل حب الخلق لهم، والتوفيق لكل خير في الدارين.

اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا.

دعاء التوفيق في الامتحان للأولاد:

اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان.

اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة

اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قهم شر الإنس والجان

اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، ورزقا وفيرا.

اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علمًا"، ارزقهم من لدنك علمًا يقربهم إليك، يا الله اجعلهم من عبادك المتقين وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحان



الدعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح في الدراسة



اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات، اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل الدراسة عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.



اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وفقهم في دراستهم واجعل دراستهم عليهم سهلة، ووفقهم في دروسهم وفي امتحاناتهم وأذقهم طعم السعادة والنجاح فيها يا رب العالمين.

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في دراستهم، يا رب العالمين.



اللهم نوّر بالدراسة بصر أبنائي، واشرح بها صدورهم، واستعمل بها بدنهم، وأطلق بها ألسنتهم، وقوِّ بها عزمهم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.



الدعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح في العمل



اللهم إني استودعتك أبنائي في عملهم، فاحفظهم بحفظك وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.



اللهم احفظ لي أبنائي في عملهم ووفّقهم لما فيه خير لهم، وبارك لي فيهم، اللهم حبب إليهم العمل ووفقهم به وارزقهم نجاحًا فوق نجاح به يا أكرم الأكرمين.



اللهم أعطِهم في عملهم ما يتمنون وحقق لهم ما يسعدهم فيه ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين

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