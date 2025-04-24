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رياضة

مواجهة صعبة لسيراميكا أمام بتروجت في مشواره للحفاظ على لقب كأس عاصمة مصر

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

كأس عاصمة مصر، يلتقي فريق سيراميكا نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب، في ذهاب دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

مباراة سيراميكا وبتروجت

يطمح سيراميكا بقيادة علي ماهر يطمح للحفاظ علي اللقب الذي احتفظ به موسمين متتاليين حيث لا ينوي التفريط فيه وهو ما يصعب المهمة على بتروجيت الحصان الأسود بالبطولة والطامح لمواصلة نتائجه الجيدة بالبطولة.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

يذكر ان فريق بتروجت صاحب العلامة الكاملة فى دور المجموعات ولم يفقد أى نقاط خلال مبارياته التى لعبها.

ويأمل سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت مواصلة نتائجه المميزة في كأس عاصمة مصر والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وتأهل فريق سيراميكا لدور ربع النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف البنك الأهلى صاحب الصدارة، ليواجه بتروجت صاحب المركز الأول فى المجموعة الأول بالعلامة الكاملة.

جوائز كأس عاصمة مصر

تبلغ جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 25 مليون جنيه حيث يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

وتأتي باقي الجوائز كالتالى: 

المركز الاول  10 ملايين

 المركز الثاني 4 ملايين

المركز الثالث 2 مليون

المركز  الرابع 1.5 مليون

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كأس عاصمة مصر سيراميكا بتروجت مباراة سيراميكا وبتروجت

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