أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد



خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان، محمود شعبان

خط الوسط: معتز زدام، غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد علي، احمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، علي فوزي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس عاصمة مصر.

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وضم تشكيل البنك الأهلي أمام مودرن سبورت في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر كلا من:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، خالد عبد الشافي، إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى آكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلٌ من: عبد العزيز البلعوطى، محمد فتحى، أحمد ريان، ايمن اشرف، أحمد النادرى، احمد مدبولى، محمد بسيونى، جريندو، داو سيريل

ويستضيف مودرن سبورت نظيره البنك الأهلي اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلي

وتنطلق صافرة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي في كأس الرابطة عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية المصرية.

وتأهل مودرن سبورت إلى الدور ربع النهائي بعد حصده المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات، برصيد 5 نقاط، خلف بتروجت المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، تأهل البنك الأهلي إلى ربع النهائي بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا حامل اللقب.

حكام مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلي

وتأهلت فرق بتروجيت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وطلائع الجيش وإنبي عن المجموعة الثالثة، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

وأقيمت بطولة كأس الرابطة بنظام المجموعات إذ تم توزيع الـ18 ناديًا على 4 مجموعات بواقع 5 في أول مجموعتين و4 في المجموعتين الأخيرتين، يتأهل منها متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وشهدت مباريات دور المجموعات بكأس عاصمة مصر خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

وتقام مباريات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بنظام الذهاب والإياب.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المجموعة الأولى

- بتروجيت- المركز الأول 12 نقطة.

- مودرن سبورت- المركز الثاني 5 نقاط.

المجموعة الثانية

- البنك الأهلي- المركز الأول 8 نقاط.



- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني 7 نقاط.

المجموعة الثالثة

- طلائع الجيش- المركز الأول 7 نقاط.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني 6 نقاط.

المجموعة الرابعة

- حرس الحدود-المركز الأول 9 نقاط.

- الإسماعيلي- المركز الثاني 4 نقاط.

جوائز كأس الرابطة المصرية

تصل جوائز بطولة كأس الرابطة المصرية" كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع 1.5 مليون.

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، فيما نجح مودرن سبورت "فيوتشر" فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

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