ريم عامر: لا أمانع من تجسيد دور راقصة (فيديو)

قالت الممثلة الشابة ريم عامر إنها لا تمانع من تجسيد دور راقصة في أي عمل فني قادم.

“ريم” -التي تألقت خلال الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي فهد البطل وحسبة عمري- قالت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن أسرتها عارضت دخول الفن في البداية، قائلة: “نعم، كانت هناك اعتراضات كبيرة من عائلتي على دخول مجال التمثيل، ليس كراهية للفن أو نبذه، وإنما لأن المجال لا يشبه أيًا من أفراد أسرتي”.

وتابعت: “ كان لدي إصرار كبير أن أثبت لأهلى موهبتيي وحبي للتمثيل، لذلك قمت بتعلم التمثيل دون علمهم في البادية، برغم رغبتهم حتي اليوم في تركي لهذا المجال إلا أنهم آمنوا بموهبتي عند رؤيتي على المسرح لأول مرة في مسرحية “الأرانب” بالجامعة”.

واختتمت ريم تصريحاتها مؤكدة أنها منفتحة على تقديم جميع الأدوار بما فيها الراقصة إذا كان ذلك في صميم العمل الفني، مؤكدة على رفضها لبعض الأعمال التي عرضت عليها في السنتين السابقتين لأن الشخصية لم تكن لها أي إضافة في العمل.

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